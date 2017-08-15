Бразильская конфедерация футбола дала понять "Барселоне", что Паулинью не подходит стилю клуба

"Барселона" консультировалась с Бразильской конфедерацией футбола (CBF) перед подписанием полузащитника "Гуанчжоу Эвергранд" Паулинью. Как сообщает Globo Esporte, представители каталонского клуба еще пару месяцев назад вышли на конфедерацию, чтобы узнать мнение ее членов о том, стоит ли "Барселоне" приобретать игрока.

По данным источника, в CBF дали понять, что все зависит от того, какого футболиста каталонцы хотят заполучить. По словам бразильской стороны, Паулинью хорош для более активного разрушительного футбола и быстрой доставки мяча между линиями к атаке. При этом там отметили, что стиль игры Паулинью не очень подходит традиционным ценностям "Барселоны", которая делает акцент на контроле мяча и большом числе передач поперек поля.