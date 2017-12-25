"Атлетико" презентует Косту и Витоло 31 декабря

"Атлетико" хочет в последний день 2017 года презентовать новичков клуба - нападающего Диегу Косту и полузащитника Витоло, информирует Egypttoday. Презентация пройдет на стадионе "матрасников".

Напомним, летом мадридский клуб договорился о переходе Витоло, а осенью - Диегу Косты. Однако из-за трансферного запрета оба футболиста не могли выступать за "Атлетико" до января 2018 года.

Витоло выступал на правах аренды в "Лас-Пальмасе". Коста, который оказался вне планов тренера "Челси" Антонио Конте, в этом сезоне на поле не выходил, а тренировался в "Атлетико".