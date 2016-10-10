Виталий Мутко: "Стадион "Краснодар" - как Большой театр, но наша труппа выступила не очень успешно"

Министр спорта России и президент РФС Виталий Мутко высоко оценил новый стадион в Краснодаре. Он сравнил арену с Большим театром, передает с форума "Россия – спортивная держава" в Доброграде спецкор "СЭ" Дмитрий СИМОНОВ. Вчера сборная России уступила Коста-Рике (3:4) в первой встрече на стадионе "Краснодар". Мутко смотрел ее в компании владельца "быков" Сергея Галицкого.

– Люди в Краснодаре пришли на новый стадион, построенный Галицким, как в Большой театр, – сказал Мутко. – Правда, наша труппа выступила не очень успешно (смеется). Но это просто не все артисты приехали.