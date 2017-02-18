Юрий Калитвинцев: "Радует отношение к делу со стороны игроков "Динамо"

Главный тренер "Динамо" Юрий Калитвинцев после товарищеской игры против "Кайрата" (0:1) поблагодарил болельщиков, посетивших турецкий сбор команды. Специалист отметил настрой команды.

– В первую очередь, хочу поблагодарить болельщиков, мы не через дорогу сейчас находимся, люди преодолели расстояние, за что им спасибо, – сказал для клубной пресс-службы Калитвинцев. – Моментов было не так много, поэтому было необходимо выжимать из имевшихся максимум.

По результату мы уступили, но футболисты на 80 процентов выполнили нашу установку, не хватило в концовке. Движение команды отличное, это радует. Отношение к делу соответствующее, по-другому не может быть. "Кайрат" – соперник серьезного уровня, но я не помню у них моментов во втором тайме, тогда как у нас они были, но мы их не использовали. Неужели Ташаев не хотел забить?! Конечно, хотел, но не исполнил. Ташаеву вновь дадим пробить на тренировке, как и другим ребятам. Мы в процессе, постараемся исправить ошибки.