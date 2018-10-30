Власти ведут переговоры о передаче стадиона "Калининград" региону к январю-2019

Власти Калининградской области ведут переговоры о получении в собственность региона стадиона к январю 2019 года, сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора региона Антона Алиханова. 6 августа правительство РФ утвердило концепцию использования наследия чемпионата мира по футболу 2018 года.

- Мы сейчас с Минспорта работаем, чтобы чуть раньше его забрать, есть такая возможность сделать это не в мае следующего года, а в январе, - сказал Алиханов. - Мы подготовили уже бизнес-план, отправили его в министерство, согласовали. Как только забираем стадион себе - начинаем уже работу по бизнес-плану и развивать его.

Алиханов отметил, что главной задачей после получения объекта в собственность станет работа с "Балтикой".

- Конечно, очень важно - это команда, хорошо играющая команда, - сказал губернатор. - У нас были определенные трудности с точки зрения финансирования, которые отразились там на моральном климате, но мы эти проблемы решаем за счет спонсоров и отчасти за счет нашего регионального бюджета.