Власти Краснодарского края обсудят с руководством "Динамо" использование "Фишта"

Власти Краснодарского края готовы обсуждать с руководством "Динамо", который переезжает из Санкт-Петербурга в Сочи, возможность сделать использования стадиона чемпионата мира-2018 "Фишт". Ранее стало известно, что "Динамо" переедет в столицу Олимпиады-2014 и сменит название на "Сочи".

- Возникали вопросы по поводу того, что футбольный клуб "Динамо" хочет сделать "Фишт" домашней ареной. Отмечу, что клуб никаких заявок по этому поводу нам не подавал, - цитирует ТАСС губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. = Однако, если представители "Динамо" такое решение примут, мы открыты к диалогу и готовы этот вопрос рассмотреть после проведения чемпионата мира по футболу.

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