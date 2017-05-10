Владислав Радимов: "Тяжело играть, проигрывая с начала матча 0:2"

Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов после поражения от "Кубани" (0:3) в матче 36-го тура чемпионата ФНЛ заявил, что его команде было очень тяжело отыграться после двух пропущенных голов в начале игры. Петербургский клуб занимает 14-е место в турнирной таблице.

– Когда начинаешь на 10 минуте с 0:2, тяжелее играть, – отметил Радимов. – Что случилось? Этой весной мы лидеры по забитым мячам в свои ворота. 5 их было, по-моему. Когда перестанем забивать в свои ворота, будем играть по-другому.

– Выход Рязанцева изменил ход игры?

– Да, можно сказать так. Рязанцев давно не играл, но надо набирать форму, иметь практику. Его опыт пригодился нам в последних двух матчах. Он выдержал, хоть и тяжело было.

– Обратная замена Лисового с чем связана?

– Травма. Я не могу сказать, на сколько он выбыл. Распух голеностоп, что с ним покажет обследование. (Екатерина ПОТАПОВА)