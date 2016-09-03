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Владислав Пантелеев: "Каррера посетил матч "Спартака-2"? Мы всегда выкладываемся на полную катушку"

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Сегодня. Москва. Сокольники. "Спартак-2" - "Зенит-2" - 4:1. В атаке Денис ДАВЫДОВ.Сорвавшийся отдых Песьякова и герой Мелкадзе. Каррера увидел разгром "Зенита-2"

Полузащитник "Спартака-2" Владислав Пантелеев после игры 11-го тура ФНЛ против "Зенита-2" (4:1) подчеркнул, что команда в каждом матче выкладывается на 100 процентов, передает корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ. Также хавбек отметил, что матчи против питерцев всегда являются принципиальными.

– Счет на табло. Выиграли 4:1, – сказал Пантелеев.

– Вы создавали много моментов, чтобы укрепить преимущество, но потом вдруг пропустили... Волнения не было?

– Нет. Мы сразу перестроились, быстро забили и второй, и третий. Все уже пошло как по маслу.

– Матч с "Зенитом-2" – принципиальный?

– Конечно!

– На игре присутствовал Массимо Каррера. Его приход добавил эмоций?

– Мы каждый матч выкладываемся на полную катушку. Независимо от того, кто приходит.

– Но Сергея Родионова ведь хотелось поздравить с днем рождения победой?

– Преподнесли подарок всем. Эта победа для всех!

– Ждете перевода в главную команду или пока рано?

– Посмотрим. Все впереди.

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