16:39 | ФУТБОЛ — ФНЛ

Владимир Бибиков: "Мордовия" не будет оспаривать дисквалификацию Черышева"

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Директор "Мордовии" Владимир Бибиков согласился с решением КДК РФС дисквалифицировать главного тренера команды Дмитрия Черышева на четыре матча. По его словам, клуб не будет оспаривать это решение. Напомним, что специалист показал оскорбительный жест в адрес болельщиков "Факела" во встрече 10-го тура первенства России.

- Клуб не будет оспаривать решение КДК по Черышеву, - сказал Бибиков. - Это все эмоции тренера, он переживает за команду. Мы обязательно поговорим с ним.

- "Мордовия" как-то накажет Черышева? Все-таки вторая дисквалификация в сезоне.

- Четыре матча дисквалификации - уже серьезное наказание для него. Повторюсь, что Черышев очень эмоциональный тренер, порой не сдерживается.

- Кто будет руководить командой в предстоящих матчах?

- Михаил Пилипко. (Сергей АСТАХОВ)

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КОММЕНТАРИИ (1)
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shpasic

да у Бибикова не хуже, а то и лучше, чем у Черышева получается тренеровать.

16:56

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