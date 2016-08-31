Владимир Бибиков: "Мордовия" не будет оспаривать дисквалификацию Черышева"

Директор "Мордовии" Владимир Бибиков согласился с решением КДК РФС дисквалифицировать главного тренера команды Дмитрия Черышева на четыре матча. По его словам, клуб не будет оспаривать это решение. Напомним, что специалист показал оскорбительный жест в адрес болельщиков "Факела" во встрече 10-го тура первенства России.

- Клуб не будет оспаривать решение КДК по Черышеву, - сказал Бибиков. - Это все эмоции тренера, он переживает за команду. Мы обязательно поговорим с ним.

- "Мордовия" как-то накажет Черышева? Все-таки вторая дисквалификация в сезоне.

- Четыре матча дисквалификации - уже серьезное наказание для него. Повторюсь, что Черышев очень эмоциональный тренер, порой не сдерживается.

- Кто будет руководить командой в предстоящих матчах?

- Михаил Пилипко. (Сергей АСТАХОВ)