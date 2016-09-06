21:45 | ФУТБОЛ — ФНЛ

Василий Титов: "Смородская в "Динамо"? Не хочу это обсуждать"

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Ольгу СМОРОДСКУЮ назвали претендентом на пост президента "Динамо".Василий Титов: "Смородская в "Динамо"? Слухи не комментирую"

Первый зампред банка ВТБ Василий Титов не стал комментировать слухи о том, что президентом "Динамо" может стать Ольга Смородская. В начале августа Смородская покинула пост главы "Локомотива", а сегодня, после ухода с поста спортивного директора "Динамо" Романа Орещука, сам Титов заявил, что в клубе могут произойти большие перемены.

– Как прокомментируете информацию о возможном приходе Смородской?

– Не хочу это обсуждать, потому что слухи не комментирую.

– Но перемены в клубе наверняка будут?

– Очень серьезные. 8-9-го числа, когда состоятся выборы нового главы общества "Динамо", они произойдут. Как новое руководство общества станет рассматривать свои взаимоотношения с футбольным клубом, не знаю. Речь, наверное, не пойдет о том, что эти изменения будут оперативными, они, скорее, глобальные. (Сергей ЕГОРОВ)

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КОММЕНТАРИИ (2)
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lokofanat

О боже, только не это. Ребята, держитесь там! :)

21:57

tryam

тетя Оля даешь Данамо в зону центр :)

21:55

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