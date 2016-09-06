13:58 | ФУТБОЛ — ФНЛ

Орещук покинул "Динамо"

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Спортивный директор "Динамо" Роман Орещук покинул клуб, информирует официальный сайт бело-голубых. Решение о расторжении договора принято по соглашению сторон. Назначение нового спортивного директора будет проходить в установленном порядке и утверждаться советом директоров клуба. Орещук был назначен на должность спортивного директора "Динамо" 1 июня. Ранее он был футбольным агентом. 

- Я был рад попробовать свои силы в новой для себя роли – спортивного директора, – отметил Орещук. – Тем более в таком большом клубе, как "Динамо". За эти три месяца я получил огромный опыт работы и благодарю "Динамо" за предоставленный мне шанс. Считаю, что в эти короткие сроки мы совместно с руководством "Динамо" справились с поставленной задачей – собрать команду, способную выиграть первенство ФНЛ, и в будущем достойно выступать в элитном дивизионе нашей страны. Спасибо всем за совместную работу.

 

 

Дополнительная информация

http://fcdynamo.ru/

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КОММЕНТАРИИ (10)
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Д. Мокус

режим экономии, есть режим экономии! Возможно, чел брался на "проект" ВпереД, Динамо! Верим в КоманДу!!!

15:48

Урфин Джюс

Как же достали неадекваты в руководстве!

15:41

alex-ls

доболтался про негров, динаме барак позвонил и велел выгнать

15:33

T.Ned

Всех позорных друзей Ловчева разогнали. Остался сам ловчев

15:11

доктор Фишер

Недолго Рома поработал на "ментов". Нужно Гурика возвращать. Видно, Рома по откатам с "конюшней" не договорился.

14:34

shpasic

дошутился про африканцев.

14:22

Ivenhoe

Доболтался...

14:21

lordblack

Испытательный срок не прошел.

14:16

armi

Шо??? Опять??? Не долго же этот агентишка в большого босса поигрался!!!!!! И это не удивительно: такие "спецы" ни где не нужны!!!!!!!!!!

14:12

Санта_Клаус

сто пудов за слитие инфо о соглашении с цсковцем Панченко

14:06

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