Орещук покинул "Динамо"

Спортивный директор "Динамо" Роман Орещук покинул клуб, информирует официальный сайт бело-голубых. Решение о расторжении договора принято по соглашению сторон. Назначение нового спортивного директора будет проходить в установленном порядке и утверждаться советом директоров клуба. Орещук был назначен на должность спортивного директора "Динамо" 1 июня. Ранее он был футбольным агентом.

- Я был рад попробовать свои силы в новой для себя роли – спортивного директора, – отметил Орещук. – Тем более в таком большом клубе, как "Динамо". За эти три месяца я получил огромный опыт работы и благодарю "Динамо" за предоставленный мне шанс. Считаю, что в эти короткие сроки мы совместно с руководством "Динамо" справились с поставленной задачей – собрать команду, способную выиграть первенство ФНЛ, и в будущем достойно выступать в элитном дивизионе нашей страны. Спасибо всем за совместную работу.