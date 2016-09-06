Орещук покинул "Динамо"

Спортивный директор "Динамо" Роман Орещук покинул клуб, информирует официальный сайт бело-голубых. Решение о расторжении договора принято по соглашению сторон. Назначение нового спортивного директора будет проходить в установленном порядке и утверждаться советом директоров клуба. Орещук был назначен на должность спортивного директора "Динамо" 1 июня. Ранее он был футбольным агентом.
- Я был рад попробовать свои силы в новой для себя роли – спортивного директора, – отметил Орещук. – Тем более в таком большом клубе, как "Динамо". За эти три месяца я получил огромный опыт работы и благодарю "Динамо" за предоставленный мне шанс. Считаю, что в эти короткие сроки мы совместно с руководством "Динамо" справились с поставленной задачей – собрать команду, способную выиграть первенство ФНЛ, и в будущем достойно выступать в элитном дивизионе нашей страны. Спасибо всем за совместную работу.
Д. Мокус
режим экономии, есть режим экономии! Возможно, чел брался на "проект" ВпереД, Динамо! Верим в КоманДу!!!
15:48
Урфин Джюс
Как же достали неадекваты в руководстве!
15:41
alex-ls
доболтался про негров, динаме барак позвонил и велел выгнать
15:33
T.Ned
Всех позорных друзей Ловчева разогнали. Остался сам ловчев
15:11
доктор Фишер
Недолго Рома поработал на "ментов". Нужно Гурика возвращать. Видно, Рома по откатам с "конюшней" не договорился.
14:34
shpasic
дошутился про африканцев.
14:22
Ivenhoe
Доболтался...
14:21
lordblack
Испытательный срок не прошел.
14:16
armi
Шо??? Опять??? Не долго же этот агентишка в большого босса поигрался!!!!!! И это не удивительно: такие "спецы" ни где не нужны!!!!!!!!!!
14:12
Санта_Клаус
сто пудов за слитие инфо о соглашении с цсковцем Панченко
14:06