Василий Титов: "Не исключаю, что в "Динамо" могут быть большие перемены в течение ближайших недель"

Первый зампред банка ВТБ Василий Титов сообщил, что заседание совета директоров "Динамо", на котором будет назначен новый спортивный директор, скорее всего, состоится на следующей неделе. Ранее с поста спортивного директора москвичей ушел Роман Орещук.

– Думаю, что совет директоров пройдет на следующей неделе, после динамовской конференции, которая состоится 8-9 сентября, там произойдут большие перемены, – цитирует ТАСС Титова. – Не исключаю, что и в клубе могут быть перемены, но, возможно, не сразу – не на следующей, а через неделю. Но пока я бы не стал торопиться, гадать не будем.