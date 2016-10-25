Валерий Овчинников: "96 нецензурных слов за три минуты? Газзаев - виртуоз!"

Бывший главный тренер нижегородского "Локомотива" и "Волгаря-Газпрома" Валерий Овчинников прокомментировал появившееся в интернете видео с разбором игры наставником астраханской команды Юрием Газзаевым. Он отметил, что не осуждает коллегу и не понимает, зачем игроки выложили подобную запись. По словам Овчинникова, он бы распрощался с футболистом, записавшим видео.
– Юрий Газзаев, разбирая игру "Волгаря", за три минуты употребил нецензурное слово 96 раз.
– Нормально! Виртуоз, молодец! Главное, что доходчиво объяснил на богатом русском языке, не оскорбляя футболистов. Уверен, игроки за это время поняли все то, что Юрий хотел им сказать. Мне вот что интересно, кто это все записал?
– Скорее всего, кто-то из игроков.
– Это плохо. Разбор полетов внутри раздевалки – дело интимное. Эти разговоры не должны выходить за пределы команды.
– Трудно представить, что Газзаев способен так высказываться постоянно?
– Правильно, сам удивился его монологу, но не осуждаю Юрия. Знаю его очень давно, с 1985 года. Он интеллигентный парень, наверное, они его так достали, что тренер не выдержал.
– Вы сами так общались с командой?
– Приходилось. Главное, нельзя допустить оскорблений в адрес игроков. Для связки слов и доходчивого восприятия матерные слова – нормальный процесс.
– Футболисты обижались?
– Думаю, что нет. Никогда никого не назвал плохим словом. Важно не переходить на личности.
– Что бы вы сделали с игроком, записавшим подобное видео и выложившим его в интернет?
– Распрощался бы сразу. Чем этот человек руководствовался, делая запись? Хотел подставить тренера или набрать побольше лайков в интернете? Это некрасиво.
– Не боитесь, что со стороны руководства клуба могут последовать какие-то санкции?
– Такого быть не должно. Не стоит мусолить эту тему, Юрий ничего криминального не сделал. Уверен, что через пару дней все это стихнет, а болельщики будут обсуждать что-то другое. (Сергей АСТАХОВ)
"Волгарь": видео разбора Газзаевым игры "Волгаря" сделано в прошлом сезоне
CSKA_LV
просто в команде стукач , чмо , сразу вспоминается песня группы Клиника “ Стукач , про Павлика"
17:54
Кириллиус Спартакиус
Виртуозы Москвы есть (хотя к спорту отношения не имеют), а вот в Астрахани такого нет, наверное... Вот и первый виртуоз выявился на астраханской земле)) хоть в чём-то)) но таких виртуозов вся Россия небось)
17:32
spartakv08
Нормальный мужской разговор, школьников и впечатлительных дам в раздевалке не было.По другому до ногомячистов не доходит. Стукача из команды необходимо изолировать.
16:55
Разбанен досрочно
ИЛ-222, платинум тяжело болен. он постоянно пишет какую-то АХИНЕЮ заглавными буквами, любит добавлять про "выше ЗНАМЯ российского футбола" и "УРА" и затем копипастит эту ересь по всем статьям сайта в течение суток.
16:30
ИЛ-222
Platinum1991, сколько раз ты это написал, я вот уже четыре насчитал? Зачем? Это тщеславие и гордыня? Гордыня один из семи смертных грехов. А как тренера я Юрия Газзаева уважаю, работает с командами без денег, без больших денег я имею ввиду, теряет каждый год игроков и в этих нелегких условиях делает хорошие команды.Респект и уважуха.
14:20
icezellion
Platinum1991, по обилию КАПСА в твоем комменте, я понял что ты УСИЛЕННО пытаешься, что-то ДОНЕСТИ.
13:52
Platinum1991
Вот вам вопиющий ПРИМЕР невоспитанности, ИДИОТИЗМА и ДИКОСТИ некоторых! Не будем показывать ПРЕЗИРАЮЩИМ пальцем! ПОЗОР! Ругаться научились, а тренировать НЕТ! Руганью делу не поможешь!!! Не ругаться надо, а на тренировках работать над всеми элементами футбола, а когда тренер ЛЕНИТЬСЯ или, в силу своей невоспитанности, футбольной и личностной ОГРАНИЧЕННОСТИ, не может, вот тогда и МАТЮКАЕТСЯ на всю железку и показывает всем свою НЕ СОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ, как личность и как тренер! Ругань это ПОСЛЕДНЕЕ дело! Надо от ругани уходить, а всё внимание сосредоточить не на ругани, а на тренировочном процессе! Ругани НЕ ДОЛЖНО быть место в футболе! Однозначно!!!
13:49