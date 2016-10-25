Видео разбора Газзаевым игры "Волгаря" сделано в прошлом сезоне

Как сообщил "СЭ" источник в "Волгаре", видео из раздевалки с разбором игры главным тренером Юрием Газзаевым сделано не в этом сезоне. При этом, это не домашняя раздевалка команды. В частности, специалист упоминает имена полузащитника Алексея Коломийченко, у которого закончился контракт этим летом, и нападающего Александра Алхазова, покинувшего клуб 17 февраля. Третьим фигурантом монолога Газзаева был полузащитник Алексей Сутормин, ставший игроком "Волгаря" в июле 2015 года. Таким образом, речь идет о гостевой встрече первой части сезона-2015/16. (Сергей АСТАХОВ)

Юрий Газзаев провел разбор игры с использованием 93 нецензурных слов (18+)