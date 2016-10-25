11:30 | ФУТБОЛ — ФНЛ

Юрий Газзаев провел разбор игры с использованием 93 нецензурных слов (18+)

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В интернете появился ролик, по ходу которого главный тренер "Волгаря" Юрий Газзаев во время тактического разбора активно использует ненормативную лексику. Он применил нецензурные выражения 93 раза. Футболисты сняли выступление тренера на видео.

Видео по ссылке. Осторожно ненормативная лексика (18+)

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КОММЕНТАРИИ (2)
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горнолыжник из Горно-Алтайска

Дык по-другому-то не дойдет))) а главное все все поняли)))) единственный негативный момент - сор из избы выносить нельзя

12:15

Andvaraforce

Мило

12:13

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