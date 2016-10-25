Юрий Газзаев провел разбор игры с использованием 93 нецензурных слов (18+)

В интернете появился ролик, по ходу которого главный тренер "Волгаря" Юрий Газзаев во время тактического разбора активно использует ненормативную лексику. Он применил нецензурные выражения 93 раза. Футболисты сняли выступление тренера на видео.

Видео по ссылке. Осторожно ненормативная лексика (18+)