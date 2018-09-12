Три игрока "Чертаново" находятся в шорт-листе "Манчестер Юнайтед"

Генеральный директор "Чертаново" Николай Ларин рассказал, что три игрока основной команды входят в трансферный шорт-лист "Манчестер Юнайтед". После 10 туров московская команда занимает 8-е место в турнирной таблице Олимп-ФНЛ.

- У нас много креативных и классных футболистов, за которыми уже активно следят топ-клубы российской премьер-лиги, не буду этого скрывать. Но разговаривать об этом мы будем с ними в зимнее трансферное окно, - цитирует Ларина Onedivision. - Скажу больше: три футболиста основной команды "Чертаново" находятся в шорт-листе "Манчестер Юнайтед".

И это без учета Пиняева – речь только об основе. Не буду называть их имена, но контакт с ними есть. Посмотрим зимой, что получится. За Пиняевым, кстати, они также продолжают следить. Попросили снова отпустить его к ним на стажировку в декабре. Про него никто не забыл.

Они скоро поедут смотреть нашу команду на турнире в Мадриде, который вот-вот начнется уже. Там будет выступать команда 2005-го года. Не исключено, что и после этого турнира кто-то отправится в Англию.