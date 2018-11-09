Товарищеский матч между сборными командами Олимп-ФНЛ и Серии Б отменен

Товарищеский матч между сборными командами Олимп-ФНЛ и итальянской серии Б отменен из-за "политико-институционных проблем". Встреча должна была состояться 28 ноября в Тамбове.

- Скажу честно: мы разочарованы таким решением наших итальянских коллег, - приводит слова президента Олимп-ФНЛ Игоря Ефремова официальный сайт лиги. – Несмотря на то, что окончательное решение об участии в очередном, уже седьмом по счету матче руководители Лиги Б в этом году приняли с опозданием, мы успели проделать большую организационную работу и имели все основания полагать, что встреча в Тамбове прошла бы на очень высоком уровне.

Все об Олимп-ФНЛ - здесь