Талисман "Енисея" рад, что сезон ФНЛ стартует без его команды

"Енисей" в Твиттере опубликовал ролик с танцующим талисманом команды. Пост в социальной сети посвящен старту нового сезона в ФНЛ.
"Сегодня стартует новый сезон ФНЛ. Без нас!", - говорится в подписи к ролику.
Напомним, по итогам сезона-2017/18 "Енисей" занял третье место во втором по силе дивизионе российского футбола. В стыковых матчах за путевку в премьер-лигу красноярцы обыграли "Анжи" (дома - 3:0, на выезде - 3:4).
Сегодня стартует новый сезон #ФНЛ.– ФК "Енисей" (@FCEnisey) 17 июля 2018 г.
БЕЗ НАС!🔥🦁 pic.twitter.com/6RYNbfn1yT