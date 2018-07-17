Талисман "Енисея" рад, что сезон ФНЛ стартует без его команды

"Енисей" в Твиттере опубликовал ролик с танцующим талисманом команды. Пост в социальной сети посвящен старту нового сезона в ФНЛ.

"Сегодня стартует новый сезон ФНЛ. Без нас!", - говорится в подписи к ролику.

Напомним, по итогам сезона-2017/18 "Енисей" занял третье место во втором по силе дивизионе российского футбола. В стыковых матчах за путевку в премьер-лигу красноярцы обыграли "Анжи" (дома - 3:0, на выезде - 3:4).