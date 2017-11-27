"Спартак-2", "Урал" и "Арарат" попали в одну группу на Кубке ФНЛ

Определился состав групп на Кубок ФНЛ-2018, сообщает официальный сайт лиги. В турнире, помимо команд второго по силе российского дивизиона, примут участие представитель премьер-лиги "Урал", латвийский клуб "Рига", а также представители ПФЛ "Чертаново", "Арарат", "Мордовия", "Локомотив-Казанка" и "Краснодар-2".

Кубок ФНЛ пройдет на Кипре с 10 по 23 февраля. Откроется турнир матчем "Крылья Советов" - "Рига". Также в группу с ними попали "Волгарь" и действующий победитель турнира "Факел".

Полностью состав групп выглядит следующим образом:

Группа A: "Крылья Советов", "Волгарь", "Факел", "Рига".

Группа B: "Тамбов", "Луч-Энергия", "Мордовия", "Чертаново".

Группа C: "Шинник", "Ротор-Волгоград", "Краснодар-2", "Локомотив-Казанка".

Группа D: "Спартак-2", "Тюмень", "Урал", "Арарат".

На первом этапе команды будут распределены по четырем группам, в которых сыграют по круговой системе. Победители групп составят пары полуфиналистов, вторые, третьи и четвертые места проведут стыковые матчи между собой, а затем распределят места с 5-го по 16-е. Это седьмой розыгрыш турнира в истории. Ранее его выигрывали "Урал" (2012 и 2013), "Луч-Энергия" (2014), "Волгарь" (2015), "Газовик" (2016) и "Факел" (2017).