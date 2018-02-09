Роман Терюшков: "Задача "Химок" - закончить сезон в первой десятке"

Министр спорта Подмосковья Роман Терюшков рассказал, что перед Юрием Красножаном поставлена задача завершить с "Химками" сезон в первой десятке в розыгрыше Футбольной национальной лиге (ФНЛ). Также он отметил, что новый тренер команды будет просматривать молодых игроков из футбольной школы.

В пятницу 54-летний специалист возглавил "Химки". На этом посту он сменил Александра Ирхина.

- Нам нужен был человек, который разделяет наши амбициозные задачи, поэтому решил пригласить Юрия Анатольевича на пост главного тренера “Химок”, - сказал Терюшков. - В этом году задача - попасть в десятку в лиге, а на следующий год будем ставить более амбициозные цели.

В последнее время мы были неудовлетворены результатами, которые показывали “Химки”. Не только в игре, но и в инфраструктуре, в подготовке футболистов. И у нас есть очень амбициозная задача создать центр подготовки, вершиной которого как раз будут “Химки”. Благодарен Красножан, что он откликнулся на нашу просьбу возглавить команду. У него есть необходимый опыт. Наша основная задача, чтобы в команде играли воспитанники своей школы. Юрий Анатольевич в том числе будет просматривать молодых игроков и выбирать тех, кто подходит для нашей школы.

Этот проект рассчитана на пять лет. По окончании этого срока хотим видеть порядка 80 процентов своих воспитанников в составе. (Павел ГУРЕВИЧ)