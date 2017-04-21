Решение по новому спонсору "Динамо" может быть принято в конце апреля

"Норильский никель" заинтересован в спонсорской поддержке "Динамо", решение будет принято в конце апреля. Бело-голубые по итогам сезона в ФНЛ уже гарантировали себе место в премьер-лиги на сезона-2017/18.

- Мы обсуждаем планы по спонсорству с московским "Динамо". Есть заинтересованность, но решения еще нет. Находимся в процессе обсуждения. Решение может быть принято в конце месяца, - цитирует ТАСС вице-президента компании Елену Безденежных.