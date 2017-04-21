10:36 | ФУТБОЛ — ФНЛ

Решение по новому спонсору "Динамо" может быть принято в конце апреля

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"Норильский никель" заинтересован в спонсорской поддержке "Динамо", решение будет принято в конце апреля. Бело-голубые по итогам сезона в ФНЛ уже гарантировали себе место в премьер-лиги на сезона-2017/18.

- Мы обсуждаем планы по спонсорству с московским "Динамо". Есть заинтересованность, но решения еще нет. Находимся в процессе обсуждения. Решение может быть принято в конце месяца, - цитирует ТАСС вице-президента компании Елену Безденежных.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4200396

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КОММЕНТАРИИ (2)
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behemothus hippo

Спринт Фамилия возможного спонсора (Безденежных) - это однако симптом. 11:24 ------ Это только вице-спонсор. Президента фамилия, часом, не Безмозглых?

11:45

Спринт

Фамилия возможного спонсора (Безденежных) - это однако симптом.

11:24