"Проиграет "Зенит-2" - ядерная война начнется". Радимов - о возобновлении тренерской карьеры

Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов признался, что возвращение на тренерскую скамейку далось ему тяжело. 42-летний специалист возглавил вторую команду сине-бело-голубых 4 сентября после отставки Александра Горшкова.

- Страх был сперва, не без этого. Да и тяжеловато на тренерскую скамейку после годового перерыва. Так еще и весь мир смотрит на Радима: проиграет "Зенит-2" – ядерная война начнется. Плюс, за спиной, – тренерский штаб дубля, помощь Анвера Конеева – по стандартам, Кости Лобова – с разминкой… Костя Зырянов святой воды прислал – на тренировке быть не получилось. Друзья, близкие и болельщики "Зенита-2" – на трибунах. Тылы прикрыты! Что касается игроков - молодцы же! Волю в кулак – и отыгрались, 2:2! Значит, есть у них будущее, мужички! - написал Радимов в Инстаграме.

"Зенит-2" занимает 19-е место в турнирной таблице ОЛИМП-ФНЛ после 10 туров, имея в активе 2 очка.

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