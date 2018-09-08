"Проиграет "Зенит-2" - ядерная война начнется". Радимов - о возобновлении тренерской карьеры

Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов признался, что возвращение на тренерскую скамейку далось ему тяжело. 42-летний специалист возглавил вторую команду сине-бело-голубых 4 сентября после отставки Александра Горшкова.
- Страх был сперва, не без этого. Да и тяжеловато на тренерскую скамейку после годового перерыва. Так еще и весь мир смотрит на Радима: проиграет "Зенит-2" – ядерная война начнется. Плюс, за спиной, – тренерский штаб дубля, помощь Анвера Конеева – по стандартам, Кости Лобова – с разминкой… Костя Зырянов святой воды прислал – на тренировке быть не получилось. Друзья, близкие и болельщики "Зенита-2" – на трибунах. Тылы прикрыты! Что касается игроков - молодцы же! Волю в кулак – и отыгрались, 2:2! Значит, есть у них будущее, мужички! - написал Радимов в Инстаграме.
Страх был сперва, не без этого. Да и тяжеловато на тренерскую скамейку после годового перерыва. Так еще и весь мир смотрит на Радима: проиграет Зенит 2 – ядерная война начнется 😂😂😂 Короче, "расклад перед боем не наш, но мы будем играть! Держись, нам не светит с тобою, но козыри надо равнять!" Но у Высоцкого-то - двое против восьми. А у нас – 11 против 11! Значит, шансы, верняк, равны-) Плюс, за спиной, – тренерский штаб дубля, помощь Анвера Конеева – по стандартам, Кости Лобова – с разминкой… Костя Зырянов святой воды прислал – на тренировке быть не получилось. Друзья, близкие и болельщики Зенит 2 – на трибунах. Тылы прикрыты! 💪 Что касается игроков - молодцы же! Волю в кулак – и отыгрались, 2:2! Значит, есть у них будущее, мужички! 💪 P.S. Сегодня на установке показали пацанам блокадные кадры - 77 лет с начала блокады. И проиграть в такой день? Ну уж нет! Нас не сломить! Мы ж не слабаки какие! P.P.S. Четыре года, что проработал в Зените-2, на игре пронеслись за 90 минут -))) #зенит2химки #вспомнитьвсё #гнисвоюлинию #ребятаснашегодвора #атакаитолькоатака
"Зенит-2" занимает 19-е место в турнирной таблице ОЛИМП-ФНЛ после 10 туров, имея в активе 2 очка.