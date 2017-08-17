Президент "Оренбурга": "Кецбая покинул клуб не из-за спортивных результатов"

Президент "Оренбурга" Василий Столыпин сообщил о том, что Темури Кецбая покинул пост главного тренера не из-за спортивных результатов. Грузинский специалист возглавил клуб в июне 2016 года. Под его руководством бело-синие набрали 10 очков в восьми матчах первенства ФНЛ.

– Почему приняли решение расстаться с Кецбаей? – вопрос Столыпину.

– Все написано на официальном сайте. По взаимному соглашению сторон.

– Еще недавно сообщалось, что специалист пропустит лишь один матч по семейным обстоятельствам. У него что-то случилось?

– Вы знаете, это его личные дела, семейные.

– Отставка связана со спортивными результатами?

– Нет, были другие причины. (Павел ГУРЕВИЧ)

Кецбая покинул пост главного тренера "Оренбурга"//

Кецбая остается на посту главного тренера "Оренбурга", специалист будет отсутствовать один матч