10:57 | Футбол — ФНЛ

Кецбая покинул пост главного тренера "Оренбурга"

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Главный тренер "Оренбурга" Темури Кецбая покинул занимаемую должность, информирует пресс-служба бело-синих. Соглашение со специалистом расторгнуто по взаимному соглашению сторон. Также клуб покинули Сосо Чедия и Мичаел Мичаел.

На должность главного тренера назначен Владимир Федотов, который с июня 2015-го по май 2017 года входил в тренерский штаб "Оренбурга". Ильшат Айткулов и Платон Захарчук остаются выполнять свои обязанности в качестве старшего тренера и тренера вратарей соответственно.

Дополнительная информация

http://fcorenburg.ru/news/novosti-kluba/vladimir-fedotov-glavnyj-trener-fk-orenburg.html

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КОММЕНТАРИИ (3)
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йужный

где Валера ?

11:24

ЗЗ+

Не удивительно. Так провалить старт с командой, к-я всего в прошлом сезоне хорошо играла в ПЛ, это надо суметь.

11:04

Солитон Оренбург

недолго музыка играла...недолго фраер танцевал

11:03