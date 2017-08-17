Кецбая покинул пост главного тренера "Оренбурга"

Главный тренер "Оренбурга" Темури Кецбая покинул занимаемую должность, информирует пресс-служба бело-синих. Соглашение со специалистом расторгнуто по взаимному соглашению сторон. Также клуб покинули Сосо Чедия и Мичаел Мичаел.
На должность главного тренера назначен Владимир Федотов, который с июня 2015-го по май 2017 года входил в тренерский штаб "Оренбурга". Ильшат Айткулов и Платон Захарчук остаются выполнять свои обязанности в качестве старшего тренера и тренера вратарей соответственно.
Дополнительная информация
http://fcorenburg.ru/news/novosti-kluba/vladimir-fedotov-glavnyj-trener-fk-orenburg.html
йужный
где Валера ?
11:24
ЗЗ+
Не удивительно. Так провалить старт с командой, к-я всего в прошлом сезоне хорошо играла в ПЛ, это надо суметь.
11:04
Солитон Оренбург
недолго музыка играла...недолго фраер танцевал
11:03