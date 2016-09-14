Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц после окончания заседания КДК сообщил, что по итогам матча 12 тура ФНЛ с "Соколом" (0:0), главный тренер "Кубани" Дан Петреску дисквалифицирован на три матча, передает корреспондент "СЭ" Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ. Помощник Петреску Валериую Бордиану дисквалифицирован на шесть игр.

– Мы рассмотрели оскорбительное поведение главного тренера "Кубани" Дана Петреску и его помощника Валериу Бордиану в отношении официальных лиц матча с "Соколом" – судей, – сказал Григорьянц. – В результате разбирательства установлено, что на 83-й минуте Петреску вышел на после, а после матча нецензурно оскорблял в подтрибунном помещении всех судей.

Его помощник Бордиану был удален на 90 минуте за толчок первого помощника судьи.

Решение КДК таково: за оскорбительное поведение в отношении официальных лиц матча Петреску дисквалифицирован на три матча и оштрафован на 30 тысяч рублей.

За умышленный толчок официального лица Бордиану дисквалифицирован на шесть матчей и оштрафован на 20 тысяч рублей.