19:56 | ФУТБОЛ — ФНЛ

Новый сезон в ФНЛ планируют начать 8 июля

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В дни проведения Кубка ФНЛ прошло очередное заседание Общего собрания лиги, сообщает пресс-служба организации. Одним из центральных пунктов повестки дня стало обсуждения различных вариантов календарного плана на сезон-2017/18. Согласно принятому за основу проекту следующее первенство стартует 8 июля. До ухода на зимний перерыв команды проведут 25 туров, последний из которых намечен на 25 ноября.

В первой части сезона предусмотрено три отрезка, когда команды проведут по три матча за девять дней (5-13 агуста, 2-10 сентября и 4-12 ноября), зато в весенней части с момента возобновления первенства 4 марта и до заключительного 38-го тура у команд будет полноценный недельный цикл. Заключительный тур чемпионата в принятом проекте намечен на 12 мая, а переходные матчи с командами РФПЛ – на 17 и 21 мая. 

Дополнительная информация

http://www.1fnl.ru/news/6034

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