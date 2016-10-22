"Нефтехимик" проиграл "Тюмени"

"Нефтехимик" на своем поле потерпел поражение от "Тюмени" в матче 18-го тура первенства ФНЛ. Это поражение для команды из Нижнекамска стало третьим подряд, а тюменский коллектив продлил беспроигрышную серию до семи встреч.

Чемпионат России

ФНЛ

18-й тур

"Нефтехимик" (Нижнекамск) - "Тюмень" (Тюмень) - 0:1 (0:0)

Гол: Мамтов, 79 (0:1).

"Нефтехимик": Самохвалов, Сурков, Тараканов, Кобахидзе, Погорельцев, Замалиев, Духнов (Галиакберов, 58), Решетников (Соболев, 64), Муллин, Бабырь (Чадов, 81), Кортава (Кива, 72).

"Тюмень": Смирнов, Ахмедов, Гузь, Шакуро, Пустозеров (Таказов, 65), Павленко (Лешонок, 46), Чудин, Шляпкин, Кленкин (Рябокобыленко, 86), Мамтов (Локтионов, 90+1), Чуканов.

Предупреждения: Гузь, 43. Духнов, 45+1. Шляпкин, 82.

Судья: Куликов (Саранск).

22 октября. Нижнекамск. Стадион "Нефтехимик".