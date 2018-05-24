Наиль Измайлов: "Спартак-2" возглавит Булатов"

Вице-президент красно-белых Наиль Измайлов сообщил "СЭ", что в следующем сезоне вторую команду москвичей, выступающую в ФНЛ, будет тренировать Виктор Булатов.

- Приняли такое решение в четверг, сейчас готовим контракт, - сказал Измайлов. - Он будет рассчитан на один год. При этом замечу, что пока продолжает действовать соглашение Дмитрия Гунько, которое закончится 31 мая. Ему сделано предложение продолжить работу в клубной системе "Спартака".

- Какие задачи поставите перед Булатовым?

- Главное - это подготовка игроков для основного состава.

Булатов выступал за "Спартак" в 1999-2001 годах, провел 87 официальных матчей, забил 7 голов. После завершения карьеры футболиста работал тренером в "СКА-Энергии", "Нике", новороссийском "Черноморце", смоленском "Днепре", "Химках", пензенском "Зените", тульском "Арсенале", московском "Торпедо". (Вячеслав КОРОТКИН)