На базе "Балтики" греют воду кипятильником. Видео

В сети появился ролик, на котором массажист клуба "Балтика" Сергей Озерян рассказывает, что на базе команды два месяца нет отопления и горячей воды. Он продемонстрировал, как обычно греет воду для футболистов – с помощью кипятильника в 200-литровой бочке. Озерян уточняет, что в таких условиях вода греется в течении суток.

– Мы находимся в раздевалке футбольного клуба "Балтика". Я – массажист. Пройдемте в душевую. Эту воду я готовлю для команды. Вот кипятильник, я ее нагрел. Вода в 200-литровой бочке греется сутки. Чтобы воду смешать, я беру гриф от штанги и мешаю. Вот таким вот способом – как бабушка варенье в XIX веке когда-то варила. Вот я помешал: холодная вода поднялась вверх, а горячая опустилась вниз. И вода разбавилась. Пригодная для мытья. Потом футболисты "Балтики", первая лига, профессиональная команда, берут баночки и обливаются-моются, так как нет горячей воды. И батареи у нас тоже холодные. Конец ноября, скоро будет зима. Ни отопления, ни горячей воды у команды "Балтика" нет уже два месяца. А руководство говорит, что у нас все хорошо, – рассказывает массажист клуба "Балтика" Сергей Озерян.

"Балтика" с 22 баллами располагается на 17-й строчке турнирной таблицы Олимп-ФНЛ.

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