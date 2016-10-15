Матч "Факел" - "Динамо" был прерван из-за драки болельщиков

Матч 17-го тура первенства России в ФНЛ между "Факелом" и "Динамо" был остановлен из-за беспорядков на трибунах, сообщает официальный твиттер московского клуба.

Болельщики хозяев пробежали через весь стадион до гостевого сектора, вступили с фанатами соперника в рукопашную драку с использованием вырванных кресел, гости также применяли пиротехнику. Инцидент произошел на 58-й минуте при счете 1:1.

Болельщиков пришлось разнимать сотрудникам ОМОНа, подоспевшим примерно через три минуты. По информации твиттера фанатов "Динамо", за это время было вырвано около сотни кресел.

Команды отправились в подтрибунное помещение и вернулись на поле примерно через 10 минут.