18:33 | ФУТБОЛ — ФНЛ

Матч "Факел" - "Динамо" был прерван из-за драки болельщиков

0
0
0
13

Матч 17-го тура первенства России в ФНЛ между "Факелом" и "Динамо" был остановлен из-за беспорядков на трибунах, сообщает официальный твиттер московского клуба.

Болельщики хозяев пробежали через весь стадион до гостевого сектора, вступили с фанатами соперника в рукопашную драку с использованием вырванных кресел, гости также применяли пиротехнику. Инцидент произошел на 58-й минуте при счете 1:1.

Болельщиков пришлось разнимать сотрудникам ОМОНа, подоспевшим примерно через три минуты. По информации твиттера фанатов "Динамо", за это время было вырвано около сотни кресел. 

Команды отправились в подтрибунное помещение и вернулись на поле примерно через 10 минут.

Дополнительная информация

https://twitter.com/fcdm_official

0
0
0
13

Материалы REN-TV

США готовы воевать открыто...

Основная версия нападения на дочь Емельяненко — ограбление...

Политическая клоунада захлестнула Запад в антироссийской истерии...

Путину доложили о нападении на дочь Емельяненко...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (13)
Войти, чтобы оставить комментарий

RocknRolf

delacrua ну и дуреха же ты

20:12

delacrua

Динамо заплатило СЭ чтобы виновниками происшествия сделали Факел. однако, кто был на стадионе, видел: фанаты дынамо первыми спровоцировали конфликт. кресла вырывали ОНИ же! а с противоположного сектора фанаты факела прибежали защищать кузьмичей на восточной трибуне и родной стадион от разрушения. так что дынамо позор! не фанаты а сброд отродей пьяного огра

20:07

MAKKOR

Смотрел трансляцию, ну буд-то всё из 90-х: телевизионная трансляция как-буд-то мобильниками снимают,работа режиссера вообще за гранью профессионализма,комментаторы уровня пивнухи - ну сплошное разочарование...

19:32

баламошка

Кресла вырвали на родном стадионе - и радости полные штаны.

19:23

HerculesKolya

Шпрыгина чё выпустили?

19:23

Любитель Российског футбола

дебилы

19:18

sakusda

дикие люди

19:15

баламошка

Глупые дырки.

19:14

SIZ170

а где драка то? прибежали и обратно убежали))))

19:10

ddf

Аля 90-е, оба клуба с такими болельщиками топку региональных лиг.

19:05

regjy

а рукопашный бой то где?

19:04

technic

Болельщиков больше, чем на 90% матчей премьер-лиги

18:56

icezellion

Культурненько

18:56

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ