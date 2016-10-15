Матч "Факел" - "Динамо" был прерван из-за драки болельщиков

Матч 17-го тура первенства России в ФНЛ между "Факелом" и "Динамо" был остановлен из-за беспорядков на трибунах, сообщает официальный твиттер московского клуба.
Болельщики хозяев пробежали через весь стадион до гостевого сектора, вступили с фанатами соперника в рукопашную драку с использованием вырванных кресел, гости также применяли пиротехнику. Инцидент произошел на 58-й минуте при счете 1:1.
Болельщиков пришлось разнимать сотрудникам ОМОНа, подоспевшим примерно через три минуты. По информации твиттера фанатов "Динамо", за это время было вырвано около сотни кресел.
Команды отправились в подтрибунное помещение и вернулись на поле примерно через 10 минут.
#ФакелДинамо pic.twitter.com/EJnpLXmypD– Александр Шпрыгин (@Shprygin) 15 октября 2016 г.
RocknRolf
delacrua ну и дуреха же ты
20:12
delacrua
Динамо заплатило СЭ чтобы виновниками происшествия сделали Факел. однако, кто был на стадионе, видел: фанаты дынамо первыми спровоцировали конфликт. кресла вырывали ОНИ же! а с противоположного сектора фанаты факела прибежали защищать кузьмичей на восточной трибуне и родной стадион от разрушения. так что дынамо позор! не фанаты а сброд отродей пьяного огра
20:07
MAKKOR
Смотрел трансляцию, ну буд-то всё из 90-х: телевизионная трансляция как-буд-то мобильниками снимают,работа режиссера вообще за гранью профессионализма,комментаторы уровня пивнухи - ну сплошное разочарование...
19:32
баламошка
Кресла вырвали на родном стадионе - и радости полные штаны.
19:23
HerculesKolya
Шпрыгина чё выпустили?
19:23
Любитель Российског футбола
дебилы
19:18
sakusda
дикие люди
19:15
баламошка
Глупые дырки.
19:14
SIZ170
а где драка то? прибежали и обратно убежали))))
19:10
ddf
Аля 90-е, оба клуба с такими болельщиками топку региональных лиг.
19:05
regjy
а рукопашный бой то где?
19:04
technic
Болельщиков больше, чем на 90% матчей премьер-лиги
18:56
icezellion
Культурненько
18:56