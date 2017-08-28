Маминов во вторник возглавит "Тюмень"

Директор "Тюмени" Александр Попов назвал имя специалиста, который будет тренировать команду в текущем сезоне. По словам Попова, новым главным тренером клуба станет Владимир Маминов, ранее работавший в "Локомотиве", "Рубине", "Химках" и "Солярисе". Причем пост главного тренера он занимал только в последних двух командах и непродолжительное время работал исполняющим обязанности в "Локо".

– С завтрашнего дня Маминов будет главным тренером "Тюмени". Контракт с ним будет рассчитан до конца сезона. Какая задача будет стоять перед ним? Занять место в первой десятке, - отметил Попов.

Напомним, в начале августа пост главного тренера сибиряков покинул Александр Ивченко. После 10-го тура ФНЛ тюменская команда занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице с семью очками. (Андрей СИЗЯКИН)