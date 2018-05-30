19:23 | Футбол — ФНЛ

"Кубань" сделала заявление о своем будущем

3

Официальный сайт "Кубани" сообщил, что клуб не прошел лицензирование РФС. Вероятно, команда не сможет выступать в ФНЛ в следующем сезоне.

- Несмотря на все приложенные усилия по стабилизации финансового положения, клуб не смог выполнить требования финансового критерия лицензирования в связи с задолженностями, накопленными в течение предыдущих лет, - говорится в сообщении. Дальнейшее участие НАО "Футбольный клуб "Кубань" в соревнованиях под эгидой РФС - под большим вопросом.

В прошедшем сезоне команда из Краснодара заняла девятое место в ФНЛ.

Гендиректор "Кубани": "Участие клуба в соревнованиях РФС под вопросом" // 
Сайт болельщиков: "Кубань" прекращает существование в год 90-летия //
"Кубань", "Волгарь" и "Тосно" не получили лицензии ФНЛ. "Луч", "Тюмень" и "Факел" остаются

Дополнительная информация

http://www.fckuban.ru/news/9583/

3
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
Войти, чтобы оставить комментарий

Чупа-чупас

Зато в Моркве скачут вокруг очередного колеса в телеге...

20:04

vikend357

а пять минут назад, не эта же новость была???

19:42

Vinny_Puh1

Да уж, попилили краевой бюджет славно на этой Куебани...

19:42

СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!