"Кубань" сделала заявление о своем будущем

Официальный сайт "Кубани" сообщил, что клуб не прошел лицензирование РФС. Вероятно, команда не сможет выступать в ФНЛ в следующем сезоне.
- Несмотря на все приложенные усилия по стабилизации финансового положения, клуб не смог выполнить требования финансового критерия лицензирования в связи с задолженностями, накопленными в течение предыдущих лет, - говорится в сообщении. Дальнейшее участие НАО "Футбольный клуб "Кубань" в соревнованиях под эгидой РФС - под большим вопросом.
В прошедшем сезоне команда из Краснодара заняла девятое место в ФНЛ.
Гендиректор "Кубани": "Участие клуба в соревнованиях РФС под вопросом" //
Сайт болельщиков: "Кубань" прекращает существование в год 90-летия //
"Кубань", "Волгарь" и "Тосно" не получили лицензии ФНЛ. "Луч", "Тюмень" и "Факел" остаются
Чупа-чупас
Зато в Моркве скачут вокруг очередного колеса в телеге...
20:04
vikend357
а пять минут назад, не эта же новость была???
19:42
Vinny_Puh1
Да уж, попилили краевой бюджет славно на этой Куебани...
19:42