"Кубань" сделала заявление о своем будущем

Официальный сайт "Кубани" сообщил, что клуб не прошел лицензирование РФС. Вероятно, команда не сможет выступать в ФНЛ в следующем сезоне.

- Несмотря на все приложенные усилия по стабилизации финансового положения, клуб не смог выполнить требования финансового критерия лицензирования в связи с задолженностями, накопленными в течение предыдущих лет, - говорится в сообщении. Дальнейшее участие НАО "Футбольный клуб "Кубань" в соревнованиях под эгидой РФС - под большим вопросом.

В прошедшем сезоне команда из Краснодара заняла девятое место в ФНЛ.

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