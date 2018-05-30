Гендиректор "Кубани": "Участие клуба в соревнованиях РФС под вопросом"

Генеральный директор "Кубани" Геннадий Крапивка заявил корреспонденту "СЭ" Екатерине Потаповой о том, что накопленные в течение нескольких лет долги не позволили клубу получить лицензию на дальнейшее участие в турнирах РФС.
- Несмотря на все приложенные усилия по стабилизации финансового положения, клуб не смог выполнить требования финансового критерия лицензирования в связи с задолженностями, накопленными в течение предыдущих лет, - отметил Крапивка.- Дальнейшее участие клуба в соревнованиях под эгидой РФС - под большим вопросом.(Екатерина ПОТАПОВА)
В прошедшем сезоне команда из Краснодара заняла девятое место в ФНЛ.
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Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2017-2018/
vialiy
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19:55