18:19 | Футбол — ФНЛ

Сайт болельщиков: "Кубань" прекращает существование в год 90-летия


"Кубань" прекращает свое существование из-за больших долгов, утверждает сайт болельщиков клуба. В ближайшее время клуб будет объявлен банкротом, а в сезоне-2018/19 в ПФЛ выступит новый клуб с традиционными желто-синими цветами. Домашним стадионом для него станет "Кубань".

По имеющимся сведениям, финансировать новый клуб будет бельгийский бизнесмен Мишель Литвак. Клуб покинут генеральный директор Геннадий Крапивка и спортивный директор Евгений Крячик. С большой долей вероятности главным тренером останется Евгений Калешин. 

Название нового клуба пока не определено. По всей вероятности, на голосование болельщиков будет поставлено несколько вариантов.

"Кубань" была основана в 1928 году. С 1980 по 1982 год команда играла в высшей лиге СССР. В высшем российском дивизионе "Кубань" выступала в сезонах-1992, 2004, 2007, 2009 и с 2011/12 по 2015/16. 

Лучшим результатом для краснодарцев стало пятое место в сезоне-2012/13. По итогам минувшего сезона команда заняла девятое место в ФНЛ, но не получила лицензии на следующий сезон.

Дополнительная информация

https://greenmile.ru/news/2018/05/30/kuban/

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!