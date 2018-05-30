Сайт болельщиков: "Кубань" прекращает существование в год 90-летия

"Кубань" прекращает свое существование из-за больших долгов, утверждает сайт болельщиков клуба. В ближайшее время клуб будет объявлен банкротом, а в сезоне-2018/19 в ПФЛ выступит новый клуб с традиционными желто-синими цветами. Домашним стадионом для него станет "Кубань".

По имеющимся сведениям, финансировать новый клуб будет бельгийский бизнесмен Мишель Литвак. Клуб покинут генеральный директор Геннадий Крапивка и спортивный директор Евгений Крячик. С большой долей вероятности главным тренером останется Евгений Калешин.

Название нового клуба пока не определено. По всей вероятности, на голосование болельщиков будет поставлено несколько вариантов.

"Кубань" была основана в 1928 году. С 1980 по 1982 год команда играла в высшей лиге СССР. В высшем российском дивизионе "Кубань" выступала в сезонах-1992, 2004, 2007, 2009 и с 2011/12 по 2015/16.

Лучшим результатом для краснодарцев стало пятое место в сезоне-2012/13. По итогам минувшего сезона команда заняла девятое место в ФНЛ, но не получила лицензии на следующий сезон.