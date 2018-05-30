"Кубань", "Волгарь" и "Тосно" не получили лицензии ФНЛ. "Луч", "Тюмень" и "Факел" остаются

Сегодня состоялось заседание апелляционного комитета РФС. Как сообщает офицальный сайт ФНЛ, лицензии получили занявшая пятое место "Балтика", вылетевшие по спортивному принципу "Луч-Энергия" и "Факел", а также победитель группы "Запад" ПФЛ "Чертаново".

Лицензии не получили победитель группы "Центр" ПФЛ "Арарат", занявшая девятое место в ФНЛ "Кубань", а также вылетевший из РФПЛ обладатель Кубка России "Тосно". Занявший десятое место в ФНЛ "Волгарь" победитель группы "Восток" ПФЛ "Сахалин" не подали заявки.

Таким образом, их имеют право заменить все пять вылетевших из ФНЛ клубов: "Зенит-2", "Ротор-Волгоград", "Луч-Энергия", "Тюмень" и "Факел". Все они успешно прошли лицензирование ФНЛ.

Таким образом, состав участников первенства следующего сезона будет формироваться из следующих клубов: "Авангард" (Курск), "Анжи" (Махачкала), "Армавир", "Балтика" (Калининград), "Зенит-2" (Санкт-Петербург), "Луч-Энергия" (Владивосток), "Мордовия" (Саранск), "Олимпиец" (Нижний Новгород), "Ротор-Волгоград" (Волгоград), "Сибирь" (Новосибирск), "СКА-Хабаровск" (Хабаровск), "Динамо" (Санкт-Петербург), "Спартак-2" (Москва), "Тамбов", "Томь" (Томск), "Тюмень", "Факел" (Воронеж), "Химки", "Чертаново" (Москва), "Шинник" (Ярославль).

Состав участников Футбольной Национальной Лиги на будущий сезон будет утвержден 5 июня на очередном заседании Общего собрания лиги.