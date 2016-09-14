"Кубань" не комментирует ситуацию с Армашом

Пресс-служба "Кубани" не будет давать официальных комментариев по поводу информации об избиении Игоря Армаша заместителем коммерческого директора Эролом Кумсаровым. Об этом в разговоре с корреспондентом "СЭ" сообщил пресс-атташе клуба Вячеслав Иванов.

Ранее появилась информация, что заместитель коммерческого директора "Кубани" Эрол Кумсаров, который не числится в официальных списках сотрудников клуба, избил защитника Игоря Армаша в столовой на базе. Причиной послужило якобы участие 29-летнего молдаванина в договорных матчах. (Екатерина ПОТАПОВА)