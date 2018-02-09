Красножан возглавил "Химки"

Пресс-атташе "Химок" Камила Михалева-Искакова рассказала "СЭ", что специалист Юрий Красножан возглавил подмосковную команду. Предыдущим тренером "Химок" был Александр Ирхин.
– Сегодня Красножан был представлен игрокам в качестве главного тренера "Химок", – сказала Михалева-Искакова. – Срок контракта озвучим чуть позже.
Последним местом работы 54-летнего специалиста была сборная Казахстана, которую он покинул в декабре 2015 года. Ранее он возглавлял нальчикский "Спартак", московский "Локомотив", вторая сборная России, "Анжи", "Кубань" и "Терек".
После 25 туров "Химки" занимают 13-е место в таблице ФНЛ. (Павел ГУРЕВИЧ)
- Ахмат (футбол)
- Спартак Нч
- Юрий Красножан
- Анжи
- Химки (Футбол)
- Локомотив М (футбол)
- Роман Широков
- Кубань (Футбол)
- Сборная Казахстана (Футбол)
баламошка
Красавчик! Удачи!
13:31
СЕРЖАНТ76
ждём отставку через неделю
13:19
shur
Удачи!
13:05