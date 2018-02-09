Красножан возглавил "Химки"

Пресс-атташе "Химок" Камила Михалева-Искакова рассказала "СЭ", что специалист Юрий Красножан возглавил подмосковную команду. Предыдущим тренером "Химок" был Александр Ирхин.

– Сегодня Красножан был представлен игрокам в качестве главного тренера "Химок", – сказала Михалева-Искакова. – Срок контракта озвучим чуть позже.

Последним местом работы 54-летнего специалиста была сборная Казахстана, которую он покинул в декабре 2015 года. Ранее он возглавлял нальчикский "Спартак", московский "Локомотив", вторая сборная России, "Анжи", "Кубань" и "Терек".

После 25 туров "Химки" занимают 13-е место в таблице ФНЛ. (Павел ГУРЕВИЧ)