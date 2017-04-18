Игорь Черевченко: "Вчера хотел выразиться иначе – поздравить судью с победой. А "Химки" – хорошая команда"

Главный тренер калининградской "Балтики" Игорь Черевченко в разговоре с корреспондентом "СЭ" пояснил свои слова, сказанные ранее на пресс-конференции после матча с "Химками" (0:1) в рамках 32-го тура ФНЛ.

Вчера сразу после встречи Черевченко сказал, характеризуя судейство Антона Анопы, следующее:

– Две одинаковые команды играли, – цитирует пресс-служба ФНЛ Черевченко. – Мы свои моменты не реализовали. А они... Один человек игру испортил. Не знаю, где находят таких судей. Он из Благовещенска? Наверное, далеко летел, устал. Это просто цирк. Я никогда в жизни о судьях не говорил. Но сегодня этот молодой человек устроил беспредел. Поздравляю "Химки" с незаслуженной победой. Спасибо, удачи.

– Про то, что "Химки" не заслуживают победы, сказал в сердцах, – сказал Черевченко сегодня. – Хотел сказать по-другому. Сказал на эмоциях. Хотел выразиться иначе – поздравить судью с победой. "Химки" хорошая команда, знаю и уважаю тренера, с тренером по вратарям работал в "Локомотиве". Хорошая команда, бойцы.



А по арбитру от своих слов не отказываюсь. Ни в коем случае! Но это было мое первое и последнее высказывание по судейству, больше этого не будет. На игре присутствовали и бывшие футболисты, все смеялись. Один из них сказал: "Такого цирка не видел давно". (Сергей ЕГОРОВ)

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Игорь Черевченко: "Судейство - цирк. Поздравляю "Химки" с незаслуженной победой"