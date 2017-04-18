Андрей Будогосский: "Комиссия разберет эпизоды из матчей "Тюмень" – "Кубань" и "Химки" – "Балтика"

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский заявил о том, что контрольно-квалификационная комиссия разберет спорные эпизоды из матчей 32-го тура ФНЛ – "Тюмень" – "Кубань" (1:3) и "Химки" – "Балтика" (1:0).

Принятые арбитрами в этих матчах решения вызвали споры и критику. В частности, недовольство выразил главный тренер калининградцев Игорь Черевченко.

– Эти матчи рассмотрит контрольно-квалификационная комиссия, – сказал Будогосский. – У нас всегда, к сожалению, есть что рассмотреть. Иногда, правда, к счастью – когда утверждаются положительные оценки судей. Есть текущие моменты на комиссии, которые необходимо рассмотреть – по всем лигам нашего футбола. (Сергей ЕГОРОВ)

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