"Химки" в новом сезоне будут выступать на "Арене Химки"

"Химки" на официальном сайте объявили, что в новом сезоне будут проводить домашние матчи на "Арене Химки". Во время ЧМ-2018 стадион был тренировочной базой сборной Перу.
Резервным стадионом "Химок" на новый сезон заявлен СК "Новые Химки", на поле которого красно-черные проводили домашние игры в прошлом сезоне.
Подмосковный клуб в новом сезоне будет выступать в первенстве ФНЛ. 5 июня "Химки" возглавил Игорь Шалимов.
Дополнительная информация
http://www.fckhimki.ru/news/sezon-2018-2019/iyul/v-novom-sezone-krasno-chernye-budut-igrat-na-arene-khimki/