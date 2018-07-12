"Химки" в новом сезоне будут выступать на "Арене Химки"

"Химки" на официальном сайте объявили, что в новом сезоне будут проводить домашние матчи на "Арене Химки". Во время ЧМ-2018 стадион был тренировочной базой сборной Перу.



Резервным стадионом "Химок" на новый сезон заявлен СК "Новые Химки", на поле которого красно-черные проводили домашние игры в прошлом сезоне.

Подмосковный клуб в новом сезоне будет выступать в первенстве ФНЛ. 5 июня "Химки" возглавил Игорь Шалимов.