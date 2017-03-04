19:06 | ФУТБОЛ — ФНЛ

Глава Мордовии провел встречу с руководством и игроками клуба

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Глава Мордовии Владимир Волков провел встречу с руководством и игроками "Мордовии". Обсуждалось состояние дел в клубе и планы на текущий сезон. Старший тренер команды Марат Мустафин поблагодарил руководителя республики за решение финансовых проблем клуба и отметил хорошую готовность игроков к весенней части сезона.

Капитан команды Евгений Осипов заверил, что коллектив приложит максимум усилий, чтобы постараться как можно выше подняться в турнирной таблице. Глава Мордовии подчеркнул, что руководство республики не оставит команду без поддержки, но перед клубом стоит задача сохранить прописку в Футбольной национальной лиге. Владимир Волков отметил, что эту тему он обсуждал накануне в Москве с вице-премьером РФ Виталием Мутко.

Дополнительная информация

http://www.fc-mordovia.ru/news/?id=3968

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