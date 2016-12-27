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ФАС удовлетворила ходатайство ВФСО "Динамо" о приобретении 74 процентов акций ФК "Динамо"

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) удовлетворила ходатайство Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) "Динамо" о приобретении 74 процентов акций московского "Динамо". Ранее ВТБ предложил центральному совету ВФСО "Динамо" выкупить у него 74 процента акций за символическую сумму в 1 рубль. До этого обществу принадлежали 25 процентов акций "Динамо".

"В соответствии со статьями 28, 33 Федерального закона "О защите конкуренции" Федеральная антимонопольная служба рассмотрела ходатайство ВФСО "Динамо" о приобретении 74% голосующих акций футбольного клуба "Динамо" (Москва), что в совокупности с акциями, имеющимися в распоряжении у ВФСО "Динамо", составит 99,9961 процента голосующих акций в уставном капитале Акционерного общества "Футбольный клуб "Динамо – Москва", и приняла решение об удовлетворении данного ходатайства", – приводит "Р-Спорт" сообщение ФАС.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20161227/1114312932.html

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