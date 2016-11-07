Евгений Муравьев: "У "Динамо" будет не очень хорошая репутация, если начнутся уголовные дела"

Генеральный директор "Динамо" Евгений Муравьев в интервью "СЭ" отметил, что ситуация в клубе остается тяжелой. Однако, по его словам, есть понимание, как выйти из положения.

– Судя по вашему настрою, с заголовком в материале "СЭ" "Динамо" на краю гибели" вы не согласны и настроены оптимистично. Как бы вы охарактеризовали ситуацию?

– Сказал бы так: положение у нас не сильно изменилось относительно того момента, как мы пришли в клуб (Муравьев был назначен на свой пост 19 сентября. – Прим. С.Е.). Оно тяжелое. Но у менеджмента есть понимание, как выйти из него, и это говорит о прогрессе.

– Рассматриваете ли вариант привлечения хотя бы к моральной ответственности предыдущих руководителей "Динамо", при участии которых и накопились колоссальные долги?

– Пусть акционеры вместе с наблюдательным советом принимают решение. Очень важен момент политических решений, но, думаю, это вполне возможно.

– Политических решений?

– Понятно, что у клуба будет не очень хорошая репутация, если начнутся уголовные дела по тем людям, которые так или иначе участвовали в управлении. Важно, чтобы мы не просто заявляли, что "Динамо" на грани финансового краха. Важно, как выйти из ситуации, чтобы сохраниться.