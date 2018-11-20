Евгений Бушманов - о товарищеских матчах на Кипре, которые могли быть договорными: "Спартак-2" тут точно не при чем"

Бывший главный тренер "Спартака-2" Евгений Бушманов прокомментировал "СЭ" информацию о том, что ряд российских и европейских клубов подозреваются в участии в договорных матчах. Об этом сообщил румынский портал The Black Sea.

Это происходило в зимние месяцы с 2016 по 2018 год на Кипре, где команды готовились к весенней части сезонов. По данным источника, несколько действующих и бывших футболистов были наняты для судейства товарищеских встреч, от них требовалось обеспечить необходимый заинтересованным лицам результат.

В 2016 году второй состав красно-белых провел спарринг с "Тосно", в котором уступил со счетом 1:3. Бушманов увел "Спартак-2" с поля до финального свистка из-за того, что главный арбитр встречи, киприот Карлос Мотто, назначил два пенальти подряд в ворота москвичей, один из них судья попросил перебить.

- Это тренировочные встречи. Какая разница, кто и как их судит? Все готовятся к возобновлению чемпионата, задача - привести игроков в оптимальную форму к официальным матчам. Кто и что свистит - мало кого интересует, - сказал Бушманов. - По крайней мере, команды тут точно ни при чем - ни клубы, ни тренеры, ни футболисты никакого отношения к этому не имеют.

- В таком случае почему вы, увели "Спартак-2" с поля до финального свистка в игре с "Тосно". Заподозрили неладное и поэтому так поступили?

- Там оставалась одна минута до конца. Какая разница? Тот матч - все равно, что двусторонка. Ну, решил увести, что здесь такого? (Иван Торопцев)

Все об Олимп-ФНЛ - здесь