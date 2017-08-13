"Енисей" забил четыре гола "Авангарду" и вышел на первое место в таблице

В матче 8-го тура ФНЛ "Енисей" в гостях разгромил "Авангард" со счетом 4:0. Голы на свой счет записали Владимир Камеш и Александр Кутьин, Андрей Козлов оформил дубль.

Таким образом, "Енисей" вышел на первое место в турнирной таблице, набрав 16 очков. "Авангард" находится на 16-й строчке.

В другой встрече "Тамбов" дома победил "Ротор-Волгоград" со счетом 2:1. Победный гол забил Андрей Мурнин, который оформил дубль в матче.

Первенство России

ФНЛ

8-й тур

"Авангард" (Курск) - "Енисей" (Красноярск) - 0:4 (0:4)

Голы: Камеш, 9 (0:1). Козлов, 12 (0:2). Козлов, 40 (0:3). Кутьин, 44 (0:4).

"Авангард": Козырев, А.Войнов, Дашаев, Багаев, Концедалов (Форопонов, 46), Петров, Гурфов, Синяев, Кубышкин (Имуллин, 47), Нетфуллин (Д.Войнов, 38), Федчук (Болов, 46).

"Енисей": Чепчугов, Мильдзихов, Кичин, Гарбуз, Новиков, Стеклов (Рожков, 79), Иванов, Камеш (Сердеров, 66), Саркисов (Малоян, 70), Кутьин, Козлов (Тен, 60).

Предупреждения: А.Войнов, 63. Новиков, 78.

Судья: Любимов (Санкт-Петербург).

13 августа. Курск. Стадион "Трудовые резервы".

"Тамбов" – "Ротор-Волгоград" – 2:1 (0:1)

Голы: Султонов, 24 (0:1). Мурнин, 66 (1:1). Мурнин, 87 (2:1).

"Тамбов": Вавилин, Шляков (Рыбин, 46), Гультяев, Быстров, Горбатюк, Рыжков (Кухарчук, 71), Шевчук, Кашчелан, Чернышов (Скворцов, 53), Трусевич (Мурнин, 46), Часовских.

"Ротор-Волгоград": Гаврилов, Столяренко, Пискунов, Сидоричев (Киреев, 73), Дранников, Султонов (Крутов, 67), Замалиев, Концедалов, Романенко, Вотинов, Бирюков (Николаев, 67).

Предупреждения: Пискунов, 75. Столяренко, 84.

Судья: Левников (Санкт-Петербург).

13 августа. Тамбов. Стадион "Спартак".