Дмитрий Гунько: "У "Спартака-2" другая задача – готовить игроков"

Главный тренер "Спартака-2" Дмитрий Гунько после матча 38-го тура чемпионата ФНЛ против "Сибири" (2:1) подчеркнул, что его команду подводит реализация и пожурил нападающего Дениса Давыдова.
– Знали, что для сохранения места в ФНЛ нужна победа, настраивались, готовились, – сказал Гунько. – На протяжении всего матча ребята демонстрировали свои качества. Им огромное спасибо. По игре: мяч не хотел идти в ворота, как в этом матче, так и на протяжении всего весеннего отрезка. Мы занимаем второе место по ударам в лиге после "Енисея". Это о чем-то говорит. Реализация подводит нас, наверное, давит ответственность. Понятно, что у нас стоит другая задача – готовить игроков. Они у нас привлекаются к основе.
– С чем связана обратная замена Давыдова?
– Денис выпал из игры. С его выходом мы не смогли перекрывать двух опасных игроков "Сибири". Таким образом, инициатива перешла к сопернику.
– С чем вы связываете такую игру Давыдова?
– Она такая на протяжении длительного времени. Мы планировали в начале сезона вывести его на прежний уровень, но, наверное, работа должна вестись обоюдная. Надеюсь, после паузы что-то поменяется.
– Зачем тогда его выпускали?
– Денис обладает голевым чутьем, быстрыми ногами. Нам требовалось забить гол и победить. Вот поэтому и выпускал.
– Вы останетесь после сегодняшнего результата во главе команды?
– У тренерского штаба контракты заканчиваются, а дальше будет принимать решение руководство клуба. Мы пока не общались. Неправильно разговаривать до матча, когда предстоит важная игра.
– Вы следили за результатами остальных матчей?
– Мы, конечно, мониторили ситуацию. По ходу матча стало понятно, что ничья нас никак не устроит и требовалось забить еще один гол.
– Кого отметите персонально в своей команде?
– Бакаева. Он сегодня забил два мяча. Проявлять качества, когда все хорошо и команда идет на втором месте, это одно. Но проявлять свои качества при возможном вылете, это другое. Ребята сыграли достойно, они молодцы. (Арман МКРТЧЯН)
Lebedos
да гнать тебя надо! при Бесчастных были в пятерке а щас боремся за выживание!
19:21
Don
Миллуольчик, скажи ты дурак? Ну давай посмотрим вместе все заявки клубов РФПЛ и посмотрим сколько там воспитанников Спартака, а сколько Зенита, и даже не Зенита, а Смены?))))) Их там по пальцам руки можно пересчитать в отличие от воспитанников Спартака, ты хотя бы поганка матчасть получил бы, хотя и так все на ветках СЭ знают, что ты знатный балабол)
19:05
Millwall82
Дзюба, да старый арбузник, который ещё Романцева застал.
18:40
Millwall82
И где эти легендарный воспитанники Спартака? Не вижу.
18:39
Millwall82
Ну да, как и Селихов, побыть 1 день в академии Спартака, что бы оказаться перспективным. Но зато воспитанник! Комбарики побыли в Спартаке до 8 лет, аж. но воспитанники!!! Кокошка ехал целенаправленно в школу Локомотива. Там и остался.
18:38
баламошка
Кстати, Жира - воспитанник тамбовского СПАРТАКА, а Кокошка не остался в СПАРТАКЕ, когда туда поступал, только из-за того, что у клуба тогда не было интерната. Так шта молися на Спартак,немытка, а то бы вообще десятое место заняли)
18:18
Millwall82
Да для всех клубов РФПЛ, Зенит подготовил игроков, глянь заявки, а вот Спартак разве что Дзюбу только) достоин и БарсеНоги и Среала.
18:06
баламошка
Millwall82 И много их было подготовленно?))) ухахах///////У вас типо кого-то подготовили. Если хотите, то расформировывайте Звенит-2, а Спартак-2 должен жить вечно! Москва не сразу строилась, скоро будем игроков в Реал продавать)
17:58
Millwall82
И много их было подготовленно?))) ухахах
17:53
баламошка
Ещё сезончик можно дать порулить.
17:51