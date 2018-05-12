17:45 | Футбол — ФНЛ

Дмитрий Гунько: "У "Спартака-2" другая задача – готовить игроков"

10

Главный тренер "Спартака-2" Дмитрий Гунько после матча 38-го тура чемпионата ФНЛ против "Сибири" (2:1) подчеркнул, что его команду подводит реализация и пожурил нападающего Дениса Давыдова.

– Знали, что для сохранения места в ФНЛ нужна победа, настраивались, готовились, – сказал Гунько. – На протяжении всего матча ребята демонстрировали свои качества. Им огромное спасибо. По игре: мяч не хотел идти в ворота, как в этом матче, так и на протяжении всего весеннего отрезка. Мы занимаем второе место по ударам в лиге после "Енисея". Это о чем-то говорит. Реализация подводит нас, наверное, давит ответственность. Понятно, что у нас стоит другая задача – готовить игроков. Они у нас привлекаются к основе.

– С чем связана обратная замена Давыдова?

– Денис выпал из игры. С его выходом мы не смогли перекрывать двух опасных игроков "Сибири". Таким образом, инициатива перешла к сопернику.

– С чем вы связываете такую игру Давыдова?

– Она такая на протяжении длительного времени. Мы планировали в начале сезона вывести его на прежний уровень, но, наверное, работа должна вестись обоюдная. Надеюсь, после паузы что-то поменяется.

– Зачем тогда его выпускали?

– Денис обладает голевым чутьем, быстрыми ногами. Нам требовалось забить гол и победить. Вот поэтому и выпускал.

– Вы останетесь после сегодняшнего результата во главе команды?

– У тренерского штаба контракты заканчиваются, а дальше будет принимать решение руководство клуба. Мы пока не общались. Неправильно разговаривать до матча, когда предстоит важная игра.

– Вы следили за результатами остальных матчей?

– Мы, конечно, мониторили ситуацию. По ходу матча стало понятно, что ничья нас никак не устроит и требовалось забить еще один гол.

– Кого отметите персонально в своей команде?

– Бакаева. Он сегодня забил два мяча. Проявлять качества, когда все хорошо и команда идет на втором месте, это одно. Но проявлять свои качества при возможном вылете, это другое. Ребята сыграли достойно, они молодцы. (Арман МКРТЧЯН)​

10
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (10)
Войти, чтобы оставить комментарий

Lebedos

да гнать тебя надо! при Бесчастных были в пятерке а щас боремся за выживание!

19:21

Don

Миллуольчик, скажи ты дурак? Ну давай посмотрим вместе все заявки клубов РФПЛ и посмотрим сколько там воспитанников Спартака, а сколько Зенита, и даже не Зенита, а Смены?))))) Их там по пальцам руки можно пересчитать в отличие от воспитанников Спартака, ты хотя бы поганка матчасть получил бы, хотя и так все на ветках СЭ знают, что ты знатный балабол)

19:05

Millwall82

Дзюба, да старый арбузник, который ещё Романцева застал.

18:40

Millwall82

И где эти легендарный воспитанники Спартака? Не вижу.

18:39

Millwall82

Ну да, как и Селихов, побыть 1 день в академии Спартака, что бы оказаться перспективным. Но зато воспитанник! Комбарики побыли в Спартаке до 8 лет, аж. но воспитанники!!! Кокошка ехал целенаправленно в школу Локомотива. Там и остался.

18:38

баламошка

Кстати, Жира - воспитанник тамбовского СПАРТАКА, а Кокошка не остался в СПАРТАКЕ, когда туда поступал, только из-за того, что у клуба тогда не было интерната. Так шта молися на Спартак,немытка, а то бы вообще десятое место заняли)

18:18

Millwall82

Да для всех клубов РФПЛ, Зенит подготовил игроков, глянь заявки, а вот Спартак разве что Дзюбу только) достоин и БарсеНоги и Среала.

18:06

баламошка

Millwall82 И много их было подготовленно?))) ухахах///////У вас типо кого-то подготовили. Если хотите, то расформировывайте Звенит-2, а Спартак-2 должен жить вечно! Москва не сразу строилась, скоро будем игроков в Реал продавать)

17:58

Millwall82

И много их было подготовленно?))) ухахах

17:53

баламошка

Ещё сезончик можно дать порулить.

17:51

СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!