"Балтика" довольна развлекательной программой на матче с "Тамбовом"

Гендиректор "Балтики" Теймураз Лепсая остался доволен развлекательной программы на стадионе "Калининград" в день матча 2-го тура ФНЛ против "Тамбова" (1:2). На игре присутствовало 10 456 зрителей.

- Мы обещали и устроили сегодня Match day, организовали вкусные и достаточно приемлемые по деньгам пункты питания, пригласили ведущих, старались перенять новации чемпионата мира, чтобы болельщики, которые были на играх, не видели большой разницы, - цитирует ТАСС Лепсаю. - Результатом не удалось порадовать болельщиков, но играли неплохо, где-то не повезло. С точки зрения организации, это не первый матч на этом стадионе, загрузка и разгрузка прошла достаточно быстро.

Дальше планируем проводить Match day на каждой домашней игре и изначально говорили, что у нас должно быть 19 домашних праздников. На этот матч мы ни один билет не раздали бесплатно, все купили за деньги, а 10 тысяч человек - это немало для ФНЛ, выше среднего показателя в прошлом году. Мы не продавали билеты на второй ярус, но, если бы была в этом необходимость, мы бы его открыли, просто для этого нужно было нанимать дополнительных стюардов, ЧОПовцев, что понесло бы за собой траты, хотя матч был не такой ажиотажный. В целом с точки зрения организации игра прошла достаточно успешно.