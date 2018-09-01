"Авангард" победил "Армавир" и вышел на 5-е место

"Авангард" обыграл "Армавир" в 9-м туре ОЛИМП-ФНЛ. Куряне поднялись на пятое место в таблице, "Армавир" занимает последнюю строчку.

Первенство России

ОЛИМП - ФНЛ

9-й тур

"Авангард" (Курск) - "Армавир" - 1:0 (1:0)

Гол: Гоцук, 33.

"Авангард": Чагров, Багаев, Никитин, Гоцук, Дашаев, Акбашев, Земсков (Войнов, 87), Кубышкин (Минаев, 75), Альшин (Синяев, 84), Стеклов, Федчук (Руденко, 66).

"Армавир": Руденок, Кутин (Соловьев, 29), Мирошниченко, Гаджибеков, Дышеков, Безлихотнов (Лусикян, 62), Поляков, Гурфов (Каюмов, 73), Клопков, Романенко, Мичуренков (Синявский, 62).

Предупреждения: Кутин, 24. Гоцук, 49. Руденко, 87.

Судья: КАЗАРЦЕВ (Санкт-Петербург).

1 сентября. Курск. Стадион "Трудовые резервы".