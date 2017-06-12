Андрей Канчельскис: "Луч-Энергия"? Никакой конкретики пока нет"

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис прокомментировал возможное назначение в клуб ФНЛ "Луч-Энергия". Специалист отметил, что провел переговоры с руководством, однако конкретики пока нет.

– Я общался с руководством "Луча", но конкретики пока никакой нет, – сказал Канчельскис. – Есть еще другие клубы, которые заинтересованы во мне, в том числе и из Европы. Но пока рано говорить, где я могу оказаться. Все в стадии разговоров, не более того.

Напомним, что по итогам сезона "Луч-Энергия" занял 16-е место в турнирной таблице ФНЛ и покинул дивизион. Однако вышедшая из ПФЛ "Чита" отказалась участвовать во втором по значимости турнире в России, поэтому владивостокская команда сохранила прописку.

Отметим, что последним местом работы Канчельскиса был московский "Солярис". Ранее он также тренировал "Торпедо-ЗиЛ", "Уфу" и "Юрмалу". (Павел ГУРЕВИЧ)