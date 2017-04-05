Андрей Будогосский: "Количество назначений на матчи Арсланбекову будет снижено"

На заседании контрольно-квалификационной комиссии РФС признано, что арбитр Тимур Арсланбеков ошибочно назначил пенальти в ворота хозяев в матче "Факел" (Воронеж) – "Кубань" (Краснодар) в рамках турнира ФНЛ. По словам главы департамента судейства и инспектирования Андрея Будогосского, речи о том, что рефери не будет судить до конца текущего сезона, не идет.

– Комиссия признала ошибку Арсланбекова, назначившего одиннадцатиметровый в ворота "Факела", – говорит Будогосский. – Но это не значит, что Арсланбеков отстранен до конца сезона. Его дальнейшие назначения будут производиться в полном соответствии с нормативными документами, в правовом поле. Естественно, количество игр для работы ему будет снижено. (Сергей ЕГОРОВ)